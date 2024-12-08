Трамп: потери ВСУ исчисляются сотнями тысяч военнослужащих

Избранный президент США признал огромные потери украинской армии и призвал остановить конфликт.

Будущий президент США Дональд Трамп выступил за немедленно прекращение военного конфликта на Украине. В своей социальной сети Truth Social политик заявил о колоссальных потерях ВСУ, которые исчисляются уже 400 тыс. военнослужащих.

Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней растрачивается впустую, слишком много семей разрушается, — написал Трамп.