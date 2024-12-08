Мошенники выманили у пенсионера из Петербурга более 22 миллионов рублей

Причем в полицию пожилой петербуржец не обращался до последнего, думая, что действительно спасает сбережения.

Полиция Петербурга устанавливает личности мошенников, оставивших пенсионера без 22 миллионов 300 тысяч рублей.

Пожилого мужчину аферисты взяли на крючок еще в ноябре. Началось все со звонка неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ. Незнакомец заявил пенсионеру, что его накоплениями завладели мошенники и переводят их ВСУ.

В итоге доверчивый мужчина снял сперва 12,5 млн рублей и передал их курьеру. На следующий день по той же схеме аферисты выманили у пенсионера еще четыре миллиона, а спустя несколько дней местный житель расстался с последними 5,8 миллиона.

При этом пенсионер не сразу обратился в полицию, поскольку не был уверен, что все это время контактировал с мошенниками.