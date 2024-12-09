Минобороны сообщает об уничтожении 13 беспилотников над регионами России

По данным Минобороны, восемь беспилотников сбили над Белгородской областью, три над Ростовской, еще два над Астраханской.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей под Белгородом. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
В Ростовской области БПЛА сбили в районе Миллерово и возле Каменска, пострадавших нет, заявил врио главы региона Юрий Слюсарь. Власти Астраханской области о последствиях не сообщали.
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