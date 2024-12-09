Сантехник управляющей компании в луже крови найден в Кингисеппе

По предварительным данным, прохожий сообщил в полицию Кингисеппского района, что через окно на улице Карла Маркса, 1, в Кингисеппе он заметил мужчину в луже крови.

Прибывшие на место полицейские нашли на кухне квартиры 31-летнего уроженца Симферополя, на шее было ножевое ранение. Известно, что мужчина работал сантехником в местной управляющей компании.

Дверь квартиры была заперта изнутри. На кухне найден нож, который мог быть орудием преступления. Обстоятельства гибели мужчины выясняются. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Точную причину смерти установит экспертиза.