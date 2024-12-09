В Ленобласти подвели итоги «Вахты памяти»

В Ленинградской области подвели итоги «Вахты памяти-2024».
За год поисковики обнаружили и перезахоронили 2795 останков солдат Красной Армии. Им удалось установить имена 106 бойцов, погибших в 1939–1944 гг.
За год поисковики получили около 80 запросов о местах захоронений пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, 35 из них были успешно выполнены.
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04.12.2024 213