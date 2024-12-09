С карты мошенника спишут почти миллион рублей в пользу его жертвы в Ленобласти

Прокуратура Ленобласти добилась возвращения 985 тысяч рублей, похищенных телефонными мошенниками у жителя Лодейнопольского района.
Как сообщает прокуратура Ленобласти, в ходе предварительного расследования по уголовному делу установлена личность владельца банковского счета, на которые потерпевший, будучи введенный в заблуждение, перевел деньги. Пострадавший относится к социально не защищенной категории граждан.
Прокурор обратился с иском в суд, который полностью удовлетворили. Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.
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