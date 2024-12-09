Эвакуатор сбил пешехода насмерть в Выборгском районе

На трассе «Голубые озера – Поляны» в Выборгском районе Ленинградской области водитель эвакуатора насмерть сбил пешехода.

Происшествие произошло вечером 8 декабря около 22:20. По предварительным данным, 26-летний житель Дагестана, управлявший эвакуатором Hyundai, сбил мужчину, который шел по правой обочине в попутном направлении. Пострадавший внезапно вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Личность погибшего пока не установлена. На вид мужчине 25–30 лет.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что водитель эвакуатора в 2024 году 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.