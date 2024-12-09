В Банке России предупредили об очередной уловке мошенников

Мошенники все чаще обманывают людей, предлагая им фиктивные вакансии и стажировки в крупных компаниях, государственных учреждениях и Центробанке.

В Банке России рекомендуют гражданам тщательнее проверять объявления с вакансиями и не верить незнакомцам, обещающим привлекательные должности с высоким заработком.

Как отметили в ЦБ, очередная мошенническая схема выглядит следующим образом. Аферисты собирают персональные и банковские данные через анкету, после чего приглашают кандидатов на собеседование, чтобы завоевать доверие.

Под различными предлогами они уклоняются от личной встречи и проводят собеседования дистанционно, задавая вопросы о квалификации и рассказывая о должностных обязанностях, чтобы не вызвать подозрений.

В конечном итоге злоумышленники требуют перевод денег под предлогом подписания трудового договора. Аргументы могут быть разными: от необходимости оплаты обучения до медосмотра. Кроме того, иногда соискателей просят установить на телефон приложения, которые на самом деле содержат вирусы.

Чтобы обезопасить себя , эксперты регулятора советуют:

— Отказаться от предложений, которые требуют финансовых вложений при трудоустройстве или стажировке.

— Настоящие работодатели не собирают банковские данные и не требуют личных финансовых документов.

— Рекрутеры связываются с кандидатами с корпоративных электронных адресов, где домен соответствует названию компании.