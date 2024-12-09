Глава ТЭК Ленобласти: газификация населенных пунктов останется приоритетом в 2025 году

В планах региона в следующем году увеличить темпы газификации населенных пунктов.

В Ленинградской области прошло оперативное совещание Комитета по топливно-энергетическому комплексу региона под председательством Сергея Морозова. В ходе встречи были определены ключевые цели на следующий год.

Так, в 2025 году, подчеркнул Морозов, основное внимание будет уделено наращиванию темпов газификации населенных пунктов, разработке программы перевода котельных на природный газ, а также ремонту объектов теплоснабжения.

Проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты при подготовке к зиме, зачастую связаны с управленческими решениями в данной сфере, учитывая, что со стороны региона на регулярной основе выделяется финансирование на ремонт теплосетей и объектов теплоснабжения, — заявил глава ТЭК.