Россиянам пообещали снижение цен на жилье после Нового года

Однако падение стоимости квадратных метров произойдет не везде. В Ленобласти, например, наоборот ожидается небольшое подорожание.

Министерство строительства представило на общественное обсуждение проект приказа, устанавливающего норматив стоимости квадратного метра жилья на первый квартал 2025 года. Об этом пишет «РГ».

Согласно документу, общенациональный норматив снизится с 109 002 руб. до 107 611 руб. за метр, при этом пересмотр нормативов будет проводиться дважды в год.

Кроме того, средняя рыночная стоимость квадратного метра, рассчитываемая раз в квартал для каждого региона, также понизится в большинстве регионов. Особенно заметным снижение будет:

— Орловская область: с 80 000 до 67 000 руб.

— Астраханская область: со 103 000 до 84 000 руб.

— Ростовская область: с 109 000 до 96 000 руб.

— Мордовия: с 85 000 до 70 000 руб.

— Нижегородская область: с 143 000 до 121 000 руб.

В столице изменения также ощутимы: цена квадратного метра снизится с 178 000 до 174 000 руб., а в Подмосковье — с 156 000 до 153 000 руб. В Санкт-Петербурге норматив останется на уровне 165 000 руб., а в Ленинградской области стоимость слегка увеличится, примерно на 600 руб. и составит 128 000 руб.