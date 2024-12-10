Петербуржцы сдали 270 тонн опасных отходов за осень

С сентября по ноябрь 2024 года около 50 тысяч петербуржцев принесли 270 тонн опасных отходов в пункты приема, сообщает Neva.Today.

Этот показатель более чем в 2,5 раза выше, чем в осенний период 2023 года.

В 23 экопункта и два экомобиля можно принести батарейки, просроченные лекарства, крупногабаритную технику, автомобильные покрышки. Для сбора батареек, малогабаритных аккумуляторов и компактных ртутных ламп также есть 530 экотерминалов.