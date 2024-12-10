Жителя Гатчины ранили ножом во время уличной ссоры

Конфликт возник 8 декабря около 23:00 возле дома на улице Новоселов в Гатчине. Во время ссоры 30-летний житель садоводства «Мариенбург» ударил 27-летнего оппонента ножом.

Нападавшего задержали по горячим следам. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением в области грудной клетки.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. С места происшествия изъяли куртку, футболку, две кофты и нож.