Жителя Гатчины ранили ножом во время уличной ссоры

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Нож
Фото: Baltphoto.ru

Конфликт возник 8 декабря около 23:00 возле дома на улице Новоселов в Гатчине. Во время ссоры 30-летний житель садоводства «Мариенбург» ударил 27-летнего оппонента ножом.

Нападавшего задержали по горячим следам. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением в области грудной клетки.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. С места происшествия изъяли куртку, футболку, две кофты и нож.

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21.05.2022 16566
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