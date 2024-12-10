Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны. ВСУ потеряли до 70-ти военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, две 155 мм гаубицы, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и два 105 мм орудия.

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Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое в ДНР. Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты «Bradley» и бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, три автомобиля, две 152 мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122 мм гаубица Д-30, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и 152 мм орудие Д-20.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.