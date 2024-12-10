Температурные «качели» и редкий снег: синоптик Колесов о погоде в Петербурге и Ленобласти на этой неделе

Жителей и гостей агломерации ждет переменчивая погода на этой неделе.

На этой неделе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются температурные колебания. По словам синоптика Александра Колесова, осадков в агломерации в ближайшие два дня не предвидится, а небольшой снег возможен лишь в четверг.

В течение суток 11 декабря положительная температура сохранится в Санкт-Петербурге, даже ночью может быть немного выше +3 гр. Днем начнется постепенное понижение температуры и в ночь на четверг к нам снова придет отрицательная температура воздуха, — предупредил синоптик.

Одновременно с этим в регионах продолжит усиливаться западный ветер, скорость которого составит 8-13 м/с в среду и четверг, а в прибрежных районах порывы могут достигнуть 15 м/с.

Снега всё ещё очень мало на этой неделе, но сейчас начинают просматриваться перспективы циклона к выходным дням. Если в атмосфере ничего серьёзно за эти дни не поменяется, то уже в субботу мы сможем увидеть снег, который и на поверхности земли будет оставаться. Конечно, ещё далеко до циклона, но последим за ним, — рассказал синоптик.