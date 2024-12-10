В Ленобласти и Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

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Предупреждение Гидрометцентра России будет действовать больше суток. 

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности на 11 и 12 декабря из-за сильного ветра.

По данным Гидрометцентра России, порывы ветра в агломерации достигнут местами 17 метров в секунду.

Предупреждение о непогоде начнет действовать с 6 утра 11 декабря и продлится до 18 вечера следующего дня.

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10.12.2024 28
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