В Ленобласти и Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

Предупреждение Гидрометцентра России будет действовать больше суток.
В Ленинградской области и Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности на 11 и 12 декабря из-за сильного ветра.
По данным Гидрометцентра России, порывы ветра в агломерации достигнут местами 17 метров в секунду.
Предупреждение о непогоде начнет действовать с 6 утра 11 декабря и продлится до 18 вечера следующего дня.
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10.12.2024 28