В Киришах простились с погибшим на СВО Владимиром Мощанским

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Жители Киришского района Ленобласти 10 декабря проводили в последний путь земляка Владимира Мощанского, погибшего в ходе спецоперации.

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Фото: «СВОихНеБросаем47 (Надежный тыл)», ВК.
«Мы гордимся мужеством Владимира Владимировича и глубоко скорбим. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам», — сообщается в группе ВК «СВОихНеБросаем47 (Надежный тыл)».
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17.08.2021 1799
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