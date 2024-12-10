В Киришах простились с погибшим на СВО Владимиром Мощанским

Жители Киришского района Ленобласти 10 декабря проводили в последний путь земляка Владимира Мощанского, погибшего в ходе спецоперации.

«Мы гордимся мужеством Владимира Владимировича и глубоко скорбим. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам», — сообщается в группе ВК «СВОихНеБросаем47 (Надежный тыл)».