Ленобласть завоевала четыре награды премии Russian Traveler Awards

Ленинградская область завоевала четыре престижные награды на премии Russian Traveler Awards.
Так, музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» признан лучшим культурным объектом страны. Маршрут «Энергия Ладоги» занял первое место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут». Тропа «Долина реки Выбья и Лужская губа» заняла второе место в номинации «Экомаршрут», а курорт «Игора» стала второй в категории «Курортный отель».
«Ленобласть снова подтвердила свой статус одного из ведущих туристических регионов России», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой.
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06.12.2024 201