Молодые ленинградцы вошли в число финалистов конкурса молодых управленцев «Лидеры села»

Имена победителей конкурса молодых управленцев «Лидеры села» озвучили в Мастерской управления «Сенеж»

Все участники из Ленобласти прошли этапы конкурсных испытаний и приняли активное участие в образовательной программе. В итоге в финал вышли:

— Отс Юлия,

— Цилина Ангелина,

— Германов Леонид,

— Горбачев Дмитрий,

— Набоков Александр,

— Жеребцова Юлия.

«Ленобласть снова подтвердила свой статус одного из ведущих туристических регионов России», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой.

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Конкурс проводится в рамках программы РССМ и Росмолодежи «Кадры для села» при поддержке Россельхозбанка. Главная его цель – создать на селе пространство для полноценной жизни, успеха и самореализации молодых.