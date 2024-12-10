Молодые ленинградцы вошли в число финалистов конкурса молодых управленцев «Лидеры села»

Имена победителей конкурса молодых управленцев «Лидеры села» озвучили в Мастерской управления «Сенеж»
Все участники из Ленобласти прошли этапы конкурсных испытаний и приняли активное участие в образовательной программе. В итоге в финал вышли:
— Отс Юлия,
— Цилина Ангелина,
— Германов Леонид,
— Горбачев Дмитрий,
— Набоков Александр,
— Жеребцова Юлия.
«Ленобласть снова подтвердила свой статус одного из ведущих туристических регионов России», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой.
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10.12.2024 88
Конкурс проводится в рамках программы РССМ и Росмолодежи «Кадры для села» при поддержке Россельхозбанка. Главная его цель – создать на селе пространство для полноценной жизни, успеха и самореализации молодых.