Депутат заявил о планах США разжечь миграционные конфликты в России

Депутат Андрей Луговой обвинил западные спецслужбы в попытках дестабилизировать ситуацию в России с помощью миграционных потоков.

По его словам, ЦРУ и MI-6 разработали программу под названием «Стратегия деколонизации России», цель которой — разжигание национальных конфликтов, включая возможное «восстание мигрантов».

Луговой отметил, что противник активно использует «мягкую силу», создавая образ России как агрессора для потенциальных мигрантов.

«На постсоветском пространстве активничает «мягкая сила» противника, в том числе направленная на создание образа России-агрессора и врага в глазах потенциальных мигрантов. В 2023 году коллективный запад вложил в «гуманитарные проекты» СНГ 254 млрд рублей, а в период с 2001 по 2023 год более 3 трлн рублей», — заявил Андрей Луговой

В ответ на это в России уже приняты законы, регулирующие миграционную политику. Фракция ЛДПР предложила запустить национальный проект по сбору данных о проявлениях русофобии и правонарушений со стороны мигрантов. Также планируется создать специальную комиссию для решения вопросов миграции.