Насекомые, плесень и грибки: биотехнолог рассказала об опасности живых елок

Покупка живой новогодней ели может представлять опасность, утверждает эксперт.

Старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила россиян о потенциальной опасности живых елок. По словам биотехнолога, вместе с деревом в дом могут проникнуть различные насекомые, грибки и даже плесень.

Среди потенциальных «гостей»: жуки-короеды, тли, реже пауки и клещи, которые начнут размножаться прямо у вас дома.

Ряд насекомых может зимовать в стволе, среди ветвей и хвои дерева… Их появление может доставить дискомфорт, когда они начнут размножаться и расползаться по квартире, — цитирует специалиста «Лента.ру».

Также существует риск появления в жилом помещении спор плесневых грибов, особенно если дерево хранилось во влажных условиях. Это может ухудшить качество воздуха и спровоцировать аллергию.