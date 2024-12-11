Участники СВО провели встречу с петербургскими школьниками

Ветераны пообщались с ребятами в рамках проекта «Наставник Z».

«Академия Лидеров» совместно с Петроградским отделением МГЕР организовали встречу участников СВО со школьниками Петербурга. В рамках проекта «Наставник Z» бойцы пообщались с учениками 9-11 классов школы №562.

Ветераны в ходе встречи обсудили с молодежью темы патриотизма, чести и морального выбора, поделившись своим военным опытом.

Гости рассказали старшеклассникам о собственном опыте военной службы, вспомнили особенно важные истории и рассказали о причинах начать службу на СВО. Девушки и юноши активно задавали вопросы и интересовались уникальным опытом приглашенных гостей, — отметили в Академии Лидеров «Молодой Гвардии».