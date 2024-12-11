В России выпустили первые учебники по искусственному интеллекту

В России выпустили первые учебные пособия «Искусственный интеллект», предназначенные для школьников 5–9 классов.

Их презентовали на международной конференции AI Journey. Учебники подготовили в издательстве «Просвещение» совместно с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта».

Учебники снабжены теоретическими и практическими заданиями как на страницах печатных изданий, так и в цифровом дополнении. Новые учебники проходят экспертизу в Министерстве просвещения РФ и поставлены в план на внедрение в школьную программу на 2025-2026 учебный год.