Дорожники привели в порядок более 200 километров дорог в Ленобласти

В Ленобласти подвели итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году

«В 2024 году по «Национальному проекту «Безопасные качественные дороги» реализованы масштабные проекты, включающие ремонт ключевых участков автодорог, соединяющих крупные населенные пункты 47 региона. Максимально прислушиваемся к мнению жителей при проведении работ», – подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

Была отремонтирована дорога от Куровиц до Гатчины, а также ряд не менее важных трасс в Гатчинском округе, в том числе между Вырицей и Кауштой. Во Всеволожском районе отремонтированы участки трасс Юкки — Кузьмолово, Осиновая Роща — Магистральная и Мяглово — автодорога «Кола». В Выборгском районе — участки трасс Репино — Симагино, Каменногорск — Лесогорский и др. В Приозерском районе обновлены участки трассы Пески — Сосново — Подгорье. В Ломоносовском районе — дороги Стрельна — Пески — Яльгелево, Ропша — Марьино и Петергоф — Кейково. В Тосненском районе отремонтированы подъезд к Колпино, подъезд к посёлку Войскорово и дорога Павловск — Косые Мосты. В Лужском районе — дорога Толмачево — автодорога Нарва. В Подпорожском районе — маршрут Подпорожье — Важины — Усланка. В Кингисеппском районе — участки трасс Лужицы — Первое Мая и Гатчина — Ополье. А в Киришском — дорогу к селу Посадников Остров.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал. Также для водителей заработал чат-бот (доступен по ссылке и привязан к телеграм-каналу дорожников Ленобласти). С помощью чат-бот водители могут передать любую информацию в диспетчерскую службу «Ленавтодора».

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс уже 877 км.