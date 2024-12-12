ЭКО-проект из Волховского района занял второе место во всероссийском конкурсе

Проект «Деревья ради будущего» из Волхова получил заслуженное серебро в номинации «Личный вклад» Национальной экологической премии

Личный вклад в улучшение экологии Ленинградской области внесли авторы проекта Марина Логвина, Алёна Константинова и Елена Николаева. В Волхове они вместе с активистами высаживают деревья, создавая для города «зеленый щит», — отмечают организаторы премии.

Премия была организована медиагруппой «Комсомольская правда». Среди множества заявок, поступивших на суд компетентному жюри, было выбрано несколько победителей. Среди победителей также молодежное крыло Экосовета Ленинградской области – Экомолодежка47. Ребята заняли 3 место по результатам народного голосования в номинации «ЭкоРегион».

Стоит отметить, что проект «Деревья ради будущего» общественного движения «ЧистоВолхов» стал третьим в номинации «Лучший проект по экологическому и активному туризму» в конкурсу «Лучшие в туризме Ленинградской области 2023». Активисты движения в рамках проекта высаживают деревья в Волхове и Волховском районе.