ЭКО-проект из Волховского района занял второе место во всероссийском конкурсе

Проект «Деревья ради будущего» из Волхова получил заслуженное серебро в номинации «Личный вклад» Национальной экологической премии
Премия была организована медиагруппой «Комсомольская правда». Среди множества заявок, поступивших на суд компетентному жюри, было выбрано несколько победителей. Среди победителей также молодежное крыло Экосовета Ленинградской области – Экомолодежка47. Ребята заняли 3 место по результатам народного голосования в номинации «ЭкоРегион».
Стоит отметить, что проект «Деревья ради будущего» общественного движения «ЧистоВолхов» стал третьим в номинации «Лучший проект по экологическому и активному туризму» в конкурсу «Лучшие в туризме Ленинградской области 2023». Активисты движения в рамках проекта высаживают деревья в Волхове и Волховском районе.