Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и боевую бронированную машину.

Вам будет интересно Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО Россия близка к достижению целей СВО, а украинская армия находится на грани развала, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей... 10.12.2024 145

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, пикап, два 105-мм орудия М119, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и склад с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Заря в ДНР. Противник потерял до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки 155-мм «Богдана» и 152-мм «Акация», а также 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.