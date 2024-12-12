Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и боевую бронированную машину.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, пикап, два 105-мм орудия М119, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и склад с боеприпасами.
Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.
В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Заря в ДНР. Противник потерял до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки 155-мм «Богдана» и 152-мм «Акация», а также 122-мм гаубицу Д-30.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.