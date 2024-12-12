Участников СВО из Ленобласти получили государственные награды в День Конституции

Участников СВО наградили в здании правительства Ленобласти, также сегодня, 12 декабря, были вручены первые гранты представителям народного ВПК Ленобласти, поддерживающим бойцов армии России.
Ленинградских бойцов отметили Орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, и медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых действиях.
Кроме наград по одному миллиону рублей от фонда «Ленинградский рубеж» получили организации, которые регулярно помогают фронту, поставляют важнейшие элементы снаряжения, дополнительную экипировку, беспилотники: производителю бронежилетов ООО «Рубеж», изготовителю спасательных комплектов ООО «Пагарба», центру по подготовке управления и сборке дронов «Русское оружие FPV».
Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 69 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 21 — прямые выплаты, 48 — для членов семьи. Заработал «Гражданский центр укомплектования».
Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.