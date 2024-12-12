Участников СВО из Ленобласти получили государственные награды в День Конституции

Участников СВО наградили в здании правительства Ленобласти, также сегодня, 12 декабря, были вручены первые гранты представителям народного ВПК Ленобласти, поддерживающим бойцов армии России.

«Сегодня, в День Конституции мы проводим не совсем обычную церемонию награждения. 59-я статья Конституции гласит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. И сегодня здесь, перед нами люди, которые этот долг и обязанность понимают как священные! Сегодня сражаются все. Это наши бойцы на передовой, которым мы вручили медали Суворова и орден Мужества. Это тысячи людей в тылу, которые по зову сердца стремятся внести свой вклад в спецоперацию», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ленинградских бойцов отметили Орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, и медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых действиях.

Кроме наград по одному миллиону рублей от фонда «Ленинградский рубеж» получили организации, которые регулярно помогают фронту, поставляют важнейшие элементы снаряжения, дополнительную экипировку, беспилотники: производителю бронежилетов ООО «Рубеж», изготовителю спасательных комплектов ООО «Пагарба», центру по подготовке управления и сборке дронов «Русское оружие FPV».

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Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 69 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 21 — прямые выплаты, 48 — для членов семьи. Заработал «Гражданский центр укомплектования».

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.