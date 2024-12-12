В Приозерске приступили к капремонту городских сетей канализации

Это позволит повысить надежность системы водоотведения в городе.

В Приозерске начался капитальный ремонт городских канализационных сетей, который повысит качество и надежность системы водоотведения для более чем 17 тысяч жителей города.

Для обеспечения перекачки сточных вод во время проведения работ был установлен временный трубопровод. Работы, выполняемые Леноблводоканалом, планируется завершить весной 2025 года.

Ремонт проводится в рамках программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».