Самец горбатого кита преодолел три океана, чтобы найти партнершу

Ученые полагают, что морской обитатель преодолел самое большое расстояние, которое когда-либо проплывали его сородичи.

Самец горбатого кита установил мировой рекорд, преодолев три океана в поисках партнера.

Кита впервые обнаружили в 2017 году у берегов Колумбии в Тихом океане, а несколько лет спустя он появился возле Занзибара в Индийском океане, преодолев более 13 000 км.

Эксперты предполагают, что на такое путешествие кит мог решиться из-за истощения запасов пищи в результате климатических изменений или же морской обитатель решил найти себе партнершу.

Горбатые киты известны своими длительными миграциями, ежегодно перемещаясь из тропических мест размножения в холодные воды для кормления.