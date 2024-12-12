Самец горбатого кита преодолел три океана, чтобы найти партнершу

Ученые полагают, что морской обитатель преодолел самое большое расстояние, которое когда-либо проплывали его сородичи.
Самец горбатого кита установил мировой рекорд, преодолев три океана в поисках партнера.
Кита впервые обнаружили в 2017 году у берегов Колумбии в Тихом океане, а несколько лет спустя он появился возле Занзибара в Индийском океане, преодолев более 13 000 км.
Эксперты предполагают, что на такое путешествие кит мог решиться из-за истощения запасов пищи в результате климатических изменений или же морской обитатель решил найти себе партнершу.
Горбатые киты известны своими длительными миграциями, ежегодно перемещаясь из тропических мест размножения в холодные воды для кормления.
Вам будет интересно
Хищники из семейства кошачьих успешно завершили зажировку. Холода им теперь не страшны. Манулы из Ленинградского зоопарка завершили подготовку к зимнему сезону....
11.12.2024 121