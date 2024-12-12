Эксперт раскрыл, нужно ли менять моторное масло, как только оно почернело

Как подчеркнул эксперт, такой признак не всегда указывает на изменение свойств масла.

Потемнение моторного масла не всегда требует его немедленной замены. В интервью «РГ» директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александр Солончук пояснил, что процесс изменения цвета расходника является нормальным. Это связано с тем, что масло выполняет функцию очистки двигателя, собирая продукты сгорания и мельчайшие частицы.

Эксперт также отметил, что важны не только цвет масла, но и его вязкость и уровень загрязнения. Рекомендуется придерживаться интервалов замены, установленных производителем автомобиля, которые составляют обычно 7–15 тысяч километров или один раз в год.