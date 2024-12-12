Эксперт раскрыл, нужно ли менять моторное масло, как только оно почернело

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Как подчеркнул эксперт, такой признак не всегда указывает на изменение свойств масла.

Потемнение моторного масла не всегда требует его немедленной замены. В интервью «РГ» директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александр Солончук пояснил, что процесс изменения цвета расходника является нормальным. Это связано с тем, что масло выполняет функцию очистки двигателя, собирая продукты сгорания и мельчайшие частицы.

Эксперт также отметил, что важны не только цвет масла, но и его вязкость и уровень загрязнения. Рекомендуется придерживаться интервалов замены, установленных производителем автомобиля, которые составляют обычно 7–15 тысяч километров или один раз в год.

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11.12.2024 76
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