Прохожего похитили в центре Петербурга, угрожали лопатой и отобрали 280 тысяч рублей

На Итальянской улице в Санкт-Петербурге прохожего насильно усадили в автомобиль, 10 раз ударили по голове и угрожали лопатой.

Поверив угрозам, избитый отдал 280 тысяч рублей и обещал, что не пойдет в полицию. Из салона Skoda Kodiaq мужчина вышел на набережной Фонтанки. Подозреваемого в похищении и разбое задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Автомобиль и лопата изъяты для следственных действий.