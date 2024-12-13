Прохожего похитили в центре Петербурга, угрожали лопатой и отобрали 280 тысяч рублей

На Итальянской улице в Санкт-Петербурге прохожего насильно усадили в автомобиль, 10 раз ударили по голове и угрожали лопатой.
Поверив угрозам, избитый отдал 280 тысяч рублей и обещал, что не пойдет в полицию. Из салона Skoda Kodiaq мужчина вышел на набережной Фонтанки. Подозреваемого в похищении и разбое задержали сотрудники полиции и ФСБ.
Задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Автомобиль и лопата изъяты для следственных действий.
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28.11.2024 1884