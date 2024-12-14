Команда Трампа начала переговоры с властями США и Украины о прекращении конфликта — СМИ

Источники утверждают, что Трамп хочет добиться прекращения боевых на Украине действий в первый день своего президентского срока.

Команда избранного президента Америки Дональда Трампа уже ведет переговоры с властями США и Киевом для урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на иностранные СМИ.

Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день (президентского срока), — указано в материале.

Какие именно шаги намерен предпринять Трамп, пока не сообщается.