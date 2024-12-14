Мошенники выманили у пенсионерки из Петербурга почти 35 млн рублей

Женщина передавала аферистам не только свои накопления, но и мужа.

Полиция Петербурга устанавливает личности мошенников, выманивших у местной жительницы почти 35 миллионов рублей за два месяца.

По имеющейся информации, жертвой телефонной аферы стала 70-летняя женщина. На протяжении почти двух месяцев неизвестные, представлявшиеся сотрудниками ФСБ, обманом убеждали пенсионерку передавать им деньги. В общей сложности петербурженка и ее муж потеряли 34,9 миллиона рублей.

Деньги передавались курьерам в разных районах города. Последний раз — 11 декабря, когда пенсионерка лишилась 390 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.