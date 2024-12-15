Школьник ударил одноклассницу стулом по голове в Петербурге

Полиция выясняет обстоятельства травмирования 16-летней школьницы, госпитализированной с травмой головы в одной из школ на улице Карпинского в Санкт-Петербурге.
Девочка рассказала врачам, что одноклассник ударил ее стулом по голове. Пострадавшую осмотрели медики 13 декабря около 21:00, а сообщение в полицию поступило уже в начале второго ночи 14 декабря.
У школьницы диагностировали ушиб мягких тканей головы. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
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