Школьник ударил одноклассницу стулом по голове в Петербурге

Полиция выясняет обстоятельства травмирования 16-летней школьницы, госпитализированной с травмой головы в одной из школ на улице Карпинского в Санкт-Петербурге.

Девочка рассказала врачам, что одноклассник ударил ее стулом по голове. Пострадавшую осмотрели медики 13 декабря около 21:00, а сообщение в полицию поступило уже в начале второго ночи 14 декабря.

У школьницы диагностировали ушиб мягких тканей головы. Ее состояние оценивается как средней тяжести.