В Минздраве полагают, что вакцина от рака для россиян будет бесплатной

В Минздраве России сообщили, что отечественная мРНК-вакцина от рака «Энтеромикс» станет бесплатной для российских пациентов. Об этом заявил главный онколог министерства, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

По его словам, стоимость создания индивидуальной онковакцины для государства составит около 300 тысяч рублей.

«Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных. И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — рассказал Андрей Каприн

Разработкой вакцины занимались специалисты Центра им. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Начало использования препарата запланировано на 2025 год. Новый подход предполагает индивидуальную разработку вакцины для каждого пациента, что повышает эффективность лечения. Минздрав надеется, что внедрение технологии станет важным шагом в борьбе с онкологическими заболеваниями.