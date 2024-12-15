В ЛОКБ спасли 83-летнюю пациентку с редкой опухолью

Хирурги Ленинградской областной клинической больницы провели уникальную операцию, удалив гормонально-активную опухоль поджелудочной железы — инсулиному — у 83-летней женщины.

Пенсионерка поступила в больницу с жалобами на частые обмороки. Обследование показало, что причиной опасного состояния стала небольшая опухоль размером с вишневую косточку, которая вырабатывала избыточное количество инсулина.

«Опухоль вызывала критическое снижение уровня глюкозы в крови, что могло привести к необратимым последствиям для головного мозга и даже к летальному исходу», — пояснили в пресс-службе ЛОКБ

Операция прошла успешно: новообразование удалили, не повредив поджелудочную железу. Уровень глюкозы в крови нормализовался уже на следующие сутки. Через пять дней пациентку выписали домой для дальнейшей реабилитации.

Сейчас пенсионерка находится под наблюдением врачей и проходит амбулаторное лечение. Специалисты отмечают, что столь успешное лечение в таком возрасте — редкость и результат слаженной работы врачей ЛОКБ.