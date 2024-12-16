В МВД сообщили о хищении экс-замглавы департамента Минобороны более 600 млн рублей

Бывший заместитель директора департамента военного имущества Минобороны России стал фигурантом дела о хищении свыше 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта. Об этом сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко.

«Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 млн рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России», — рассказал Андрей Курносенко в интервью ТАСС

По данным следствия, в преступлении также замешаны руководители ряда коммерческих организаций.

В октябре 2023 года Басманный суд Москвы арестовал Владимира Шишова, бывшего замглавы департамента военного имущества Минобороны, а также бизнесмена Дмитрия Левченко. Шишов, имеющий звание действительного государственного советника РФ третьего класса, ранее занимал пост заместителя руководителя Рослесхоза.

На фоне этого дела в ноябре 2023 года бывший начальник отдела департамента Минобороны Евгений Макеев получил условный срок за получение крупной взятки при выполнении гособоронзаказа. Он признан виновным в получении взятки от директора чебоксарского завода «Металлист» в размере более 1,8 млн рублей за прием работ ненадлежащего качества.

Начальнику управления департамента МО Владимиру Вертелецкому, который вместе с Макеевым фигурировал в этом деле, уже предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему вменяют причинение ущерба государству на сумму более 73 млн рублей. Вертелецкий находится под арестом.

Преступления нанесли государству многомиллионный ущерб. МВД и ФСБ продолжают устанавливать дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.