Тело неизвестного нашли в Гатчинском районе

Утром 15 декабря возле заброшенного дома на Школьной улице в Коммунаре Гатчинского района местный житель обнаружил тело мужчины около 45-50 лет на вид.

Мужчина был одет в черно-белую спортивную кофту, черные свитер с оранжевым рисунком, штаны и ботинки. На его лице заметили следы рвотных масс, что может указывать на возможные проблемы со здоровьем перед смертью.

Тело отправили в морг для установления причин смерти. Полиция проводит проверку, личность погибшего устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.