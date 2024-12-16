Главную рождественскую ярмарку Петербурга открыли на трех площадях

В Санкт-Петербурге 14 декабря начала работу главная рождественская ярмарка. В 2024 году она расположилась сразу на трех центральных площадях города – Дворцовой, Манежной и Московской.

Ярмарка собрала 134 торговых точки, где жители и гости города смогут найти новогодние игрушки, изделия народных промыслов и угощения для праздничного стола.

Организаторы обещают насыщенную программу, тематические мастер-классы, концерты и интерактивные зоны для детей и взрослых, сообщает «АБН24».