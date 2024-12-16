Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смертельного ДТП в Ленобласти

Также в результате аварии пострадали четыре человека.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Сосновоборском районе Ленобласти. В результате аварии между рейсовым автобусом и легковым автомобилем погиб один человек, еще четверо, в том числе 12-летний ребёнок, пострадали.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ленинградской области Сазину С.Т. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — передает СК.