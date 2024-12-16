Белоусов озвучил потери Украины с начала СВО

16 декабря глава Минобороны выступил на итоговой коллегии ведомства.

С начала военной спецоперации ВСУ потеряли один миллион человек. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Боевой потенциал противника подорван. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего, как отметил Владимир Владимирович [Путин], — составили почти один миллион человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих, — цитирует Белоусова ТАСС.