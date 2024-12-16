Жалобы жителей поселка в Ленобласти на буйных мигрантов дошли до Бастрыкина

Жильцы дома жалуются на иностранцев, которые нарушают общественный порядок.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить иностранцев, проживающих в одном из домов поселка им. Свердлова, на соблюдение миграционного законодательства.

Жители обратились в СК с жалобами на нарушение общественного порядка мигрантами, проживающими по соседству.

Жилое помещение предоставляется в аренду большому количеству иностранных граждан, которые систематически нарушают режим тишины и общественный порядок. Многочисленные обращения жильцов в органы внутренних дел и привлечение некоторых постояльцев к административной ответственности результатов не принесли, — указано в сообщении.

Глава СК РФ поставил разбирательство в ситуации на личный контроль.