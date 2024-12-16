Александр Дрозденко поможет жителям Яльгелево с решением накопившихся коммунальных проблем

Жители деревни пожаловались губернатору на плохую уборку снега, переполненные первые классы и затянувшееся строительство ФАПа.

Во время «прямой линии» к губернатору Ленобласти обратились жители села Яльгелево Ломоносовского района сразу с тремя проблемами: переполненные первые классы в местной школе, плохая уборка снега и отсутствие фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

Губернатор пообещал решить вопрос с уборкой снега, направив на место представителей Снежного штаба. Для решения проблемы переполненных классов, где в двух первых классах обучается 85 детей, Александр Дрозденко предложил привлечь учителей из соседних школ с выплатой командировочных, а учащихся разделить на три класса.

Тем временем отсутствие ФАПа вызвало удивление у губернатора. По словам главы региона, фельдшерско-акушерский пункт должен был быть введен в эксплуатацию до конца года.

Для меня большая новость, что с ним опять что-то происходит. Я уже и руководителя там сменил, работы должны были быть завершены. Обещаю, что в течение двух дней мы вам предоставим отдельно информацию вплоть до конкретной даты, когда ФАП заработает, — заявил губернатор.