Путин: Россия освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО в 2024 году

Вооруженные силы РФ освободили 189 населенных пунктов в рамках СВО в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны.

Путин поблагодарил солдат и офицеров, самоотверженно и стойко сражающихся на передовой, а также личный состав Минобороны России и других силовых структур страны за четкое выполнение поставленных задач, какими бы сложными они ни были.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские военные в ходе СВО в этом году освободили 4,5 тысячи квадратных километров. По его словам, сейчас противник контролирует менее 1% территории ЛНР и 25-30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.