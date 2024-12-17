Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 1,2 млн обращений.

Такие цифры прозвучали в эфире телеканала «Россия 1». Обработку обращений продолжает искусственный интеллект.

Сообщалось, что наиболее актуальные темы, с которыми обращаются граждане, — стоимость продуктов, социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование, доступность лекарств.

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Напомним, прямая линия с президентом России, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря.