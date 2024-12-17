Химики Северо-Запада подвели предварительные рекордные итоги уходящего года

Компания «ФосАгро», химическое предприятие которой работает в Волхове (Ленинградская область), поделилась в открытом доступе предварительными результатами успешной работы в 2024 году.

Рекордные объёмы производства, инвестиций, налоговых отчислений и поддержки социальной сферы: компания, предприятия которой, помимо Волхова, ведут деятельность в Череповце (Вологодская область), в Балакове (Саратовская область) и Кировске (Мурманская область), завершает год целым рядом исторических рекордов.

Вот несколько основных итогов, отмеченных на прошедшем заседании правления компании генеральным директором ПАО «ФосАгро» Михаилом Рыбниковым:

ожидается исторический рекорд годового объёма выпуска готовой продукции — более 11,7 млн тонн (+4% год к году). Этот показатель в основном связан с выходом в марте на проектную мощность Волховского производственного комплекса компании.

на инвестиции в 2024 году направлены рекордные 75 млрд рублей, что на 17% больше рекордных капиталовложений прошлого года. В сумме за 2022-2024 гг. компанией инвестировано 203 млрд рублей.

финансирование социальных и благотворительных проектов в 2024 году превысит 14 млрд рублей, что на 14% больше рекордного уровня прошлого года. В частности, увеличено финансирование социальных программ – победителей учрежденной по поручению Президента России В.В. Путина Национальной Премии «Лидеры ответственного бизнеса»: поддержки детского спорта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), благоустройства регионов присутствия «Наши любимые города» и развития корпоративной образовательной модели «Школа-колледж/вуз-предприятие».

налоговые отчисления в бюджеты все уровней в 2024 году достигнут 77 млрд рублей (+12%).

средняя заработная плата на предприятиях компании составит 162,6 тысяч рублей по итогам 2024 года.

рост притока на предприятия квалифицированных молодых специалистов-выпускников корпоративной образовательной программы. За 10 лет в компанию были трудоустроены 3000 подготовленных при участии компании инженерных и рабочих кадров, в этом году на работу приняты ещё почти 500 выпускников.

«Производственные рекорды, высокие темпы инвестиционного развития, расширение поддержки социальной сферы, увеличение налоговых отчислений – всё это результат слаженной работы нашего большого 24-тысячного трудового коллектива, профессионализма наших сотрудников. В этой связи руководством компании было принято решение выплатить всем работникам ФосАгро традиционную премию по итогам года в преддверии наступающих праздников», — отметил Михаил Рыбников.

Напомним, в начале декабря в День профсоюзного работника в Петербурге определили призеров конкурса «Лучший коллективный договор» среди предприятий бюджетной и внебюджетной сферы Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам 2023 года. Волховский филиал АО «Апатит» в очередной раз признан победителем в 47-м регионе.