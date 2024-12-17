Водителя Scania на М-11 зажало от столкновения с КАМАЗ в Тосненском районе

На 635-м километре трассы М-11 в Тосненском районе 17 декабря столкнулись грузовики Scania и КАМАЗ, двигавшиеся в попутном направлении. Удар оказался настолько сильным, что водителя первой фуры зажало в искореженной кабине.

На место происшествия прибыли экстренные службы, включая поисково-спасательный отряд города Тосно. Специалисты деблокировали пострадавшего и передали его медикам скорой помощи.

По словам очевидцев, из-за аварии на участке временно было перекрыто движение в сторону Санкт-Петербурга. Однако к моменту подготовки публикации проезд по трассе М-11 восстановлен, и автомобилисты могут проехать свободно.