У предпринимателей Ленобласти появляется еще больше возможностей для оцифровки бизнеса

В свободном доступе появилась информация о том, что для предпринимателей из Петербурга и Ленобласти действуют различные бесплатные вебинары и онлайн-программы информационной поддержки в развитии бизнеса. Речь идет об инвестициях, использовании кредитных линий, овердрафте, возвратном лизинге а также об ИТ-решениях для управления автопарками.

За комментариями мы обратились к экспертам МТС. Как сообщили в пресс-службе компании, вебинары стали в последнее время достаточно распространенными на рынке. В процессе и стартаперы, и действующие предприниматели 47 региона получают знания, как оцифровать свои бизнес-процессы и сэкономить расходы.

Эксперты отмечают, что в процессе подобных вебинаров, предприниматели получают большой пласт информации о том как, например, получать государственные субсидии, как привлекать инвестиции, снизить различные риски при помощи цифровых технологий, и многое другое.