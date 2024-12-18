Житель Сланцев погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Александр Максимов.

Прощание с военнослужащим пройдет 18 декабря в храме святого преподобного Серафима Саровского в Сланцах. Похоронят бойца на кладбище в поселке Сосновка.

В сентябре 2023 года Александр Максимов заключил контракт для прохождения военной службы.