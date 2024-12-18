В небе над Ленобластью наблюдали северное сияние

В Ленобласти минувшей морозной ночью можно было наблюдать не только световые столбы, но и северное сияние.

Видео: t.me/astrophotoboloto

Сполохи в небе запечатлели над Ладожским озером в Приозерском районе Ленобласти.

«Ленты и столбики над северным горизонтом, но яркие, даже почти полная луна не смогла испортить шоу. Сияние длилось около получаса, было непривычно вести наблюдения на морозе в -22», — говорится в тг-канале «АстроФотоБолото».