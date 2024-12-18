Поездку с ветерком пассажиров электрички в Петербурге проверяет прокуратура

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Ведомство выясняет, почему во время следования поезда по маршруту двери одного из вагонов были открыты.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после публикации видео в интернете из поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Пассажиры жаловались, что двери одного из вагонов были открыты во время движения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, — заявили в СЗТП.

В ведомстве заявили, инцидент мог произойти в результате частичного промерзания пневмопривода.

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