Поездку с ветерком пассажиров электрички в Петербурге проверяет прокуратура

Ведомство выясняет, почему во время следования поезда по маршруту двери одного из вагонов были открыты.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после публикации видео в интернете из поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Пассажиры жаловались, что двери одного из вагонов были открыты во время движения.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, — заявили в СЗТП.

В ведомстве заявили, инцидент мог произойти в результате частичного промерзания пневмопривода.