Поездку с ветерком пассажиров электрички в Петербурге проверяет прокуратура

Ведомство выясняет, почему во время следования поезда по маршруту двери одного из вагонов были открыты.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после публикации видео в интернете из поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Пассажиры жаловались, что двери одного из вагонов были открыты во время движения.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, — заявили в СЗТП.
В ведомстве заявили, инцидент мог произойти в результате частичного промерзания пневмопривода.
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